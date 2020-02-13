В Николаеве, сегодня, 13 февраля, в Николаевском областном музее Верещагина состоялось открытие персональной выставки николаевской журналистки и художницы Людмилы Савковой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На выставке представлено 66 картин художницы, которые были написаны с 2015 по 2019 год.

Куратор выставки Юлий Нудельман отметил, что на выставке также можно увидеть картину под названием «Космос», которая брала участие в международном проекте на фестивале «Burning Man».

— Летом 2019 года картина Людмилы Савковой «Космос» брала участие в международном проекте на фестивале «Burning Man». Видео с картиной транслировалось на огромную пирамиду, в этом проекте принимали участие более сотни украинских художников и николаевцы сегодня могут увидеть эту картину. На выставке представлены 66 картин и это не все картины, некоторые картины находятся в частных коллекциях в других городах, а некоторые мы решили придержать до следующих выставок. Каждый найдет в этих картинах что-то свое, здесь есть загадочные пейзажи, невероятные абстракции, цветы. Это очень разноплановая выставка «Цените красоту жизни» это очень хороший лозунг, - сказал Юлий Нудельман.

Людмила Савкова рассказала, что все картины были написаны в хорошем настроении и несут позитивную энергетику.

— Для меня очень важно, что именно в музее Верещагина происходит это одно из важнейших событий в моей жизни. Семь лет назад я о таком даже не мечтала ,мне такое даже не снилось. Я не думала, что такое может произойти. Все мои картины были написаны в хорошем настроении, и я хочу передать вам эту энергетику, чтобы вы ее почувствовали и возможно немного подзарядились теплом, потому что жизнь проходит очень быстро. Я желаю вам вдохновения, каким бы делом вы не занимались. Цените красоту жизни, - сказала Людмила Савкова.

картина "Космос"

Фото: Галина Недзельская



















