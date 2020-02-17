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У 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус.
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента, пишет «Новое время».
Общее количество заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 350 человек. На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них — мужчина и женщина, которые являются членами экипажа — заразились коронавирусом. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Судно отправили на карантин, который планируется завершить 19 февраля.
Смертельный коронавирус Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в Китае. От него уже погибли более 1600 человек, количество зараженных достигло 68,5 тысяч.
Коронавирус распространился во многие другие страны. За пределами материкового Китая зарегистрировано не менее 780 подтвержденных случаев заболевания в более чем 28 странах. Пять человек умерли за пределами материкового Китая: на Филиппинах, в Гонконге, Японии, Тайване и Франции.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».
Фото: «Радио Свобода»
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У 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус.
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента, пишет «Новое время».
Общее количество заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 350 человек. На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них — мужчина и женщина, которые являются членами экипажа — заразились коронавирусом. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Судно отправили на карантин, который планируется завершить 19 февраля.
Смертельный коронавирус Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в Китае. От него уже погибли более 1600 человек, количество зараженных достигло 68,5 тысяч.
Коронавирус распространился во многие другие страны. За пределами материкового Китая зарегистрировано не менее 780 подтвержденных случаев заболевания в более чем 28 странах. Пять человек умерли за пределами материкового Китая: на Филиппинах, в Гонконге, Японии, Тайване и Франции.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».
Фото: «Радио Свобода»