У 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента, пишет «Новое время».

Общее количество заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 350 человек. На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них — мужчина и женщина, которые являются членами экипажа — заразились коронавирусом. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.

Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Судно отправили на карантин, который планируется завершить 19 февраля.

Смертельный коронавирус Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в Китае. От него уже погибли более 1600 человек, количество зараженных достигло 68,5 тысяч.

Коронавирус распространился во многие другие страны. За пределами материкового Китая зарегистрировано не менее 780 подтвержденных случаев заболевания в более чем 28 странах. Пять человек умерли за пределами материкового Китая: на Филиппинах, в Гонконге, Японии, Тайване и Франции.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».

Фоторепортаж

Пассажирам судна рекомендовано не покидать свои каюты, однако не все это делают

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като 5 февраля сообщил, что все 3,7 тысячи человек на борту лайнера будут находиться там на карантине до 14 дней. Тех, у кого обнаружили вирус, перевели в больницу

На корабль доставляют еду и воду

Еще один круизный лайнер, World Dream, который был отправлен на карантин в Гонконге. На борту были обнаружены три случая заражения коронавирусом. В Гонконг судно прибыло после того, как ему запретили причаливать в Тайване. На борту World Dream - 3,600 человек (пассажиры и экипаж).

3 февраля круизный лайнер Diamond Princess задержали на 24 часа, чтобы японская служба здравоохранения проверила членов экипажа и пассажиров на подозрение на коронавирус 2019-nCoV. На борту лайнера находились 3711 человек из 56 стран мира. 2666 - пассажиры. 1045 - члены экипажа, среди которых и 25 украинцев

Больных с усиленными мерами безопасности доставляют в специальную больницу у Йокогамы

20 января лайнер Diamond Princess отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Но выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом

Из-за карантина члены экипажа доставляют пассажирам еду прямо в каюту

После обнаружения вируса на борту корабль на время отошел в море недалеко от порта. На борту объявили о предварительном двухнедельном карантине для всех пассажиров и членов экипажа

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода сообщили, что посольство Украины в Японии принимает оперативные меры в связи с ситуацией вокруг заблокированного из-за вспышки коронавируса у берегов Японии круизного лайнера с украинцами на борту. В ведомстве обещают «обеспечение надлежащего консульского сопровождения дела».

6 февраля новый коронавирус 2019-nCoV обнаружили еще у десяти человек. Результаты тестов ждут еще 170 человек

МИД: «После завершения карантина будет организовано дополнительное обследование, после чего будет приниматься решение отпустить пассажиров, находящихся на борту лайнера»

Первая проверка анализов, которая была взята у части пассажиров, обнаружила 10 случаев заражения коронавируса. Все пассажиры, у которых обнаружили новый вирус, старше 50 лет

Одна из кают на борту круизного лайнера Diamond Princess

Фото: «Радио Свобода»