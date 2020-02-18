Сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии провели в Николаеве совместные учения, в ходе которых отработали навыки охраны и конвоирования заключенных.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

В ходе учений, которые проходили в здании Центрального районного суда Николаева, правоохранители отработали методы охраны арестованных и заключенных под стражей лиц, методы предотвращения попыток побега, навыки распознавания подготовки к бегству или нападению, а также способы взаимодействия в сложных ситуациях, при возникновении чрезвычайных событий.

Кроме этого, правоохранители обменивались опытом работы в судах, при осуществлении конвоирования задержанных и взятых под стражу лиц в автомобиле, пешем порядке и тому подобное.

После завершения практического этапа совместных учений правоохранители провели анализ действий каждой конвойной группы по выполнению охранно-конвойных задач.

Напомним, что авиаторы Национальной гвардии Украины прошли очередное обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

Фоторепортаж

Фото: полиция Николаевской области