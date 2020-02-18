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Сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии провели в Николаеве совместные учения, в ходе которых отработали навыки охраны и конвоирования заключенных.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
В ходе учений, которые проходили в здании Центрального районного суда Николаева, правоохранители отработали методы охраны арестованных и заключенных под стражей лиц, методы предотвращения попыток побега, навыки распознавания подготовки к бегству или нападению, а также способы взаимодействия в сложных ситуациях, при возникновении чрезвычайных событий.
Кроме этого, правоохранители обменивались опытом работы в судах, при осуществлении конвоирования задержанных и взятых под стражу лиц в автомобиле, пешем порядке и тому подобное.
После завершения практического этапа совместных учений правоохранители провели анализ действий каждой конвойной группы по выполнению охранно-конвойных задач.
Напомним, что авиаторы Национальной гвардии Украины прошли очередное обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии провели в Николаеве совместные учения, в ходе которых отработали навыки охраны и конвоирования заключенных.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
В ходе учений, которые проходили в здании Центрального районного суда Николаева, правоохранители отработали методы охраны арестованных и заключенных под стражей лиц, методы предотвращения попыток побега, навыки распознавания подготовки к бегству или нападению, а также способы взаимодействия в сложных ситуациях, при возникновении чрезвычайных событий.
Кроме этого, правоохранители обменивались опытом работы в судах, при осуществлении конвоирования задержанных и взятых под стражу лиц в автомобиле, пешем порядке и тому подобное.
После завершения практического этапа совместных учений правоохранители провели анализ действий каждой конвойной группы по выполнению охранно-конвойных задач.
Напомним, что авиаторы Национальной гвардии Украины прошли очередное обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.