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Работы фотографа из Одессы Евгения Самученко вошли в шорт-лист престижного конкурса фотографии Sony World Photo Awards.
Об этом сообщил сам Евгений Самунченко на своей странице в Facebook.
«Искренне рад представить Украину в Профессиональной категории этого конкурса своей серией «At the Pink Planet», которая полностью снята в Украине», — написал фотограф.
Стоит отметить, что конкуренция на этом конкурсе очень высокая — в этом году было представлено 135 тысяч снимков из 163 стран.
«At the Pink Planet» — серия фото соляных озер в Херсонской области, которые становятся розовыми летом благодаря микроводоросли Дуналиелла Салина.
«Когда впервые видишь розовые озера Херсонской области в Украине, создается впечатление, что смотришь на другую планету. Летом микроскопические водоросли заставляют воду становиться розового цвета. Сверху трудно посмотреть на озера, поэтому я использовал дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места», — прокомментировал фотограф серию снимков.
Фото: Евгений Самунченко
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Работы фотографа из Одессы Евгения Самученко вошли в шорт-лист престижного конкурса фотографии Sony World Photo Awards.
Об этом сообщил сам Евгений Самунченко на своей странице в Facebook.
«Искренне рад представить Украину в Профессиональной категории этого конкурса своей серией «At the Pink Planet», которая полностью снята в Украине», — написал фотограф.
Стоит отметить, что конкуренция на этом конкурсе очень высокая — в этом году было представлено 135 тысяч снимков из 163 стран.
«At the Pink Planet» — серия фото соляных озер в Херсонской области, которые становятся розовыми летом благодаря микроводоросли Дуналиелла Салина.
«Когда впервые видишь розовые озера Херсонской области в Украине, создается впечатление, что смотришь на другую планету. Летом микроскопические водоросли заставляют воду становиться розового цвета. Сверху трудно посмотреть на озера, поэтому я использовал дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места», — прокомментировал фотограф серию снимков.
Фото: Евгений Самунченко