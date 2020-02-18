Работы фотографа из Одессы Евгения Самученко вошли в шорт-лист престижного конкурса фотографии Sony World Photo Awards.

Об этом сообщил сам Евгений Самунченко на своей странице в Facebook.

«Искренне рад представить Украину в Профессиональной категории этого конкурса своей серией «At the Pink Planet», которая полностью снята в Украине», — написал фотограф.

Стоит отметить, что конкуренция на этом конкурсе очень высокая — в этом году было представлено 135 тысяч снимков из 163 стран.

«At the Pink Planet» — серия фото соляных озер в Херсонской области, которые становятся розовыми летом благодаря микроводоросли Дуналиелла Салина.

«Когда впервые видишь розовые озера Херсонской области в Украине, создается впечатление, что смотришь на другую планету. Летом микроскопические водоросли заставляют воду становиться розового цвета. Сверху трудно посмотреть на озера, поэтому я использовал дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места», — прокомментировал фотограф серию снимков.

Фото: Евгений Самунченко