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Сегодня, 20 февраля, в Николаеве сотни горожан пришли почтить память героев Небесной Сотни. В этот день в 2014 году силовиками были убиты больше всего участников Майдана в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Среди собравшихся был глава Николаевской ОГА Александр Стадник, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец, чиновники, военнослужащие, волонтеры и участники Революции Достоинства.
После минуты молчания и традиционной литургии по погибшим, которую провел Митрополит Владимир, собравшиеся возложили цветы к памятнику Героям Небесной Сотни.
Напомним, что пять лет назад начались расстрелы участников мирного протеста в Киеве. В результате тех трагических событий погибло более сотни людей.
105 героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии — Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.
Фото: Алиса Мелик
Сегодня, 20 февраля, в Николаеве сотни горожан пришли почтить память героев Небесной Сотни. В этот день в 2014 году силовиками были убиты больше всего участников Майдана в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Среди собравшихся был глава Николаевской ОГА Александр Стадник, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец, чиновники, военнослужащие, волонтеры и участники Революции Достоинства.
После минуты молчания и традиционной литургии по погибшим, которую провел Митрополит Владимир, собравшиеся возложили цветы к памятнику Героям Небесной Сотни.
Напомним, что пять лет назад начались расстрелы участников мирного протеста в Киеве. В результате тех трагических событий погибло более сотни людей.
105 героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии — Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.
Фото: Алиса Мелик