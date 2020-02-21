На Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер «Сватово».

Об этом сообщается на странице «Миколаїв - місто корабелів» в Facebook.

Сообщается, что на доковом этапе были выполнены работы по изготовлению и установке новой кормовой части корпуса, по замене участков наружной обшивки корпуса, кроме того, была отремонтирована система главного двигателя, валопроводы, винто-рулевая система, якорно-швартовная система, механизмы аппарели и электромеханическая часть.

После спуска на воду будет продолжен ремонт электрической системы катера, а также проведены швартовные и ходовые испытания.

Также сообщается, что катер предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. При этом отмечается, что корабль будет представлен военной приемке в конце марта 2020 года.

Напомним, что 31 мая, на Николаевском судостроительном заводе «Океан» после классификационного ремонта спустили на воду три буксира.