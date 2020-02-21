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На Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер «Сватово».
Об этом сообщается на странице «Миколаїв - місто корабелів» в Facebook.
Сообщается, что на доковом этапе были выполнены работы по изготовлению и установке новой кормовой части корпуса, по замене участков наружной обшивки корпуса, кроме того, была отремонтирована система главного двигателя, валопроводы, винто-рулевая система, якорно-швартовная система, механизмы аппарели и электромеханическая часть.
После спуска на воду будет продолжен ремонт электрической системы катера, а также проведены швартовные и ходовые испытания.
Также сообщается, что катер предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. При этом отмечается, что корабль будет представлен военной приемке в конце марта 2020 года.
Напомним, что 31 мая, на Николаевском судостроительном заводе «Океан» после классификационного ремонта спустили на воду три буксира.
На Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер «Сватово».
Об этом сообщается на странице «Миколаїв - місто корабелів» в Facebook.
Сообщается, что на доковом этапе были выполнены работы по изготовлению и установке новой кормовой части корпуса, по замене участков наружной обшивки корпуса, кроме того, была отремонтирована система главного двигателя, валопроводы, винто-рулевая система, якорно-швартовная система, механизмы аппарели и электромеханическая часть.
После спуска на воду будет продолжен ремонт электрической системы катера, а также проведены швартовные и ходовые испытания.
Также сообщается, что катер предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. При этом отмечается, что корабль будет представлен военной приемке в конце марта 2020 года.
Напомним, что 31 мая, на Николаевском судостроительном заводе «Океан» после классификационного ремонта спустили на воду три буксира.