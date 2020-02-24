В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом заявил Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 19:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных.

— Из них - 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. В посольства или генеральные консульства граждане не обращались. Карантин введен в 11 городках двух провинций Падуя и Лоди, - отметил Евгений Перелыгин.

Ранее сообщалось, что на пограничных постах в Украине будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.