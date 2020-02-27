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Сегодня, 27 февраля, под зданием Николаевской облгосадминистрации проходит митинг представителей Михайловской ОТГ, которые выступили против их присоединения к Степовскому сельсовету.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Десятки жителей Михайловской ОТГ собрались под зданием ОГА, с требованием не присоеденять их к Степовскому сельсовету. В частности, люди вышли с плакатами: «Решение принимает громада, а не чиновники и депутаты», «Новая власть прекратите беззаконие», «Не убивайте созданную ОТГ».
— Нас хотят присоединить к Степовскому сельсовету. Хотя за три года мы три раза приглашали Степовской сельсовет присоединиться к нам, но они отказывали. А у нас уже создана громада в состоянии быть самостоятельной. В законе такого нет, созданную громаду присоединить к сельсовету. Мы писали в Минрегион, а нам сказали, что все законно. Нас всех ломают через колено. Мы не против, пусть сами к нам присоединяется. Пусть присоединяются к Михайловской ОТГ, - рассказали жители Михайловской ОТГ.
Стотит отметить, что на митинге также присутствует народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасичный.
Напомним, ранее жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района выступили против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой ОТГ и заявили, что перекроют трассу на Киев.
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Сегодня, 27 февраля, под зданием Николаевской облгосадминистрации проходит митинг представителей Михайловской ОТГ, которые выступили против их присоединения к Степовскому сельсовету.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Десятки жителей Михайловской ОТГ собрались под зданием ОГА, с требованием не присоеденять их к Степовскому сельсовету. В частности, люди вышли с плакатами: «Решение принимает громада, а не чиновники и депутаты», «Новая власть прекратите беззаконие», «Не убивайте созданную ОТГ».
— Нас хотят присоединить к Степовскому сельсовету. Хотя за три года мы три раза приглашали Степовской сельсовет присоединиться к нам, но они отказывали. А у нас уже создана громада в состоянии быть самостоятельной. В законе такого нет, созданную громаду присоединить к сельсовету. Мы писали в Минрегион, а нам сказали, что все законно. Нас всех ломают через колено. Мы не против, пусть сами к нам присоединяется. Пусть присоединяются к Михайловской ОТГ, - рассказали жители Михайловской ОТГ.
Стотит отметить, что на митинге также присутствует народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасичный.
Напомним, ранее жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района выступили против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой ОТГ и заявили, что перекроют трассу на Киев.