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На протяжении текущих суток, 25 декабря, вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе восемь раз.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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На протяжении текущих суток, 25 декабря, вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе восемь раз.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко