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Заседание Верховной Рады в среду началось без блокирования. В зале зарегистрировались 337 народных депутатов.
Об этом сообщает LB.ua.
По словам лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко, разблокирование работы парламента связано с тем, что «Слуга народа» согласилась отложить принятие законопроекта о рынке земли.
— Ещё вчера они планировали на четверг по ускоренной процедуре принять закон о продаже земли. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом... Люди, приехавшие на митинг под Верховную Раду вчера, заставили «Слуг народа» выполнять регламент, - заявила она.
Тимошенко подчеркнула, что спикер Дмитрий Разумков сегодня утром на общем заседании «чётко сказал, что теперь все будет жестко по регламенту».
— Это 4,5 тысячи правок, которые одна за одной будут рассмотрены в комитете... Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле, - сказала она.
Заседание парламента началось по плану и без блокирования трибуны и президиума оппозицией.
В начале заседания спикер Дмитрий Разумков предложил депутатам скинуться по тысяче гривен на Охматдет.
— Есть предложение помочь онкобольным деткам, которые сегодня находятся на лечении в Охматдете. Думаю, было бы правильно, чтобы это не было инициативой какой-то одной политической силы. Было бы правильно, чтобы это была инициатива парламента - перечислить, например, в фонд тысячу гривен от каждого народного депутата, - сказал он.
После этого начались запланированные по регламенту выступления депутатов.
Тимошенко с трибуны повторила сказанное журналистам и добавила, что «Батьківщина» будет требовать создания временной следственной комиссии по изучению событий у Рады, которые произошли 17 декабря.
Возле парламента в это время проходит немногочисленный митинг против продажи земли, в нем участвуют люди с флагами «Батьківщини», «Свободы», «Национального корпуса».
Напомним, что работа Верховной Рады 17 декабря была сорвана оппозицией, представители которой заблокировали президиум и трибуну с требованием отказаться от планов по запуску рынка земли.
В ходе митинга возле парламента дважды произошли драки между представителями «Национального корпуса» и Национальной полиции. В столкновениях пострадали 17 полицейских и двое протестующих (одному из них бросил в голову камень другой участник протеста). По факту событий под Радой начато производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса, трем участникам драки собираются предъявить подозрение.
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Заседание Верховной Рады в среду началось без блокирования. В зале зарегистрировались 337 народных депутатов.
Об этом сообщает LB.ua.
По словам лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко, разблокирование работы парламента связано с тем, что «Слуга народа» согласилась отложить принятие законопроекта о рынке земли.
— Ещё вчера они планировали на четверг по ускоренной процедуре принять закон о продаже земли. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом... Люди, приехавшие на митинг под Верховную Раду вчера, заставили «Слуг народа» выполнять регламент, - заявила она.
Тимошенко подчеркнула, что спикер Дмитрий Разумков сегодня утром на общем заседании «чётко сказал, что теперь все будет жестко по регламенту».
— Это 4,5 тысячи правок, которые одна за одной будут рассмотрены в комитете... Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле, - сказала она.
Заседание парламента началось по плану и без блокирования трибуны и президиума оппозицией.
В начале заседания спикер Дмитрий Разумков предложил депутатам скинуться по тысяче гривен на Охматдет.
— Есть предложение помочь онкобольным деткам, которые сегодня находятся на лечении в Охматдете. Думаю, было бы правильно, чтобы это не было инициативой какой-то одной политической силы. Было бы правильно, чтобы это была инициатива парламента - перечислить, например, в фонд тысячу гривен от каждого народного депутата, - сказал он.
После этого начались запланированные по регламенту выступления депутатов.
Тимошенко с трибуны повторила сказанное журналистам и добавила, что «Батьківщина» будет требовать создания временной следственной комиссии по изучению событий у Рады, которые произошли 17 декабря.
Возле парламента в это время проходит немногочисленный митинг против продажи земли, в нем участвуют люди с флагами «Батьківщини», «Свободы», «Национального корпуса».
Напомним, что работа Верховной Рады 17 декабря была сорвана оппозицией, представители которой заблокировали президиум и трибуну с требованием отказаться от планов по запуску рынка земли.
В ходе митинга возле парламента дважды произошли драки между представителями «Национального корпуса» и Национальной полиции. В столкновениях пострадали 17 полицейских и двое протестующих (одному из них бросил в голову камень другой участник протеста). По факту событий под Радой начато производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса, трем участникам драки собираются предъявить подозрение.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа