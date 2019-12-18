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В Николаевской области за прошедшие сутки в результате пожаров погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Первый пожар произошел 17 декабря в 16:09 в частном жилом доме в Арбузинском районе. По прибытию спасателей соседи сообщили, что в доме находится человек.
— Во время оперативной разведки помещения в одной из комнат было найдено тело погибшего хозяина, - сказано в сообщении.
Вероятная причина пожара - неосторожность во время курения.
Второй случай произошел, 18 декабря в 2:15 в Первомайском районе. Вследствие пожара произошел обвал крыши дома. Во время разбора конструкций и тушения пожара пожарные нашли тело мужчины.
— От ГСЧС привлекалось 2 единицы техники, 8 человек. Обстоятельства на местах выясняли сотрудники правоохранительных органов, - сказано в сообщении.
Напомним, что 17 декабря, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.в одном из которых погибла женщина.
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В Николаевской области за прошедшие сутки в результате пожаров погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Первый пожар произошел 17 декабря в 16:09 в частном жилом доме в Арбузинском районе. По прибытию спасателей соседи сообщили, что в доме находится человек.
— Во время оперативной разведки помещения в одной из комнат было найдено тело погибшего хозяина, - сказано в сообщении.
Вероятная причина пожара - неосторожность во время курения.
Второй случай произошел, 18 декабря в 2:15 в Первомайском районе. Вследствие пожара произошел обвал крыши дома. Во время разбора конструкций и тушения пожара пожарные нашли тело мужчины.
— От ГСЧС привлекалось 2 единицы техники, 8 человек. Обстоятельства на местах выясняли сотрудники правоохранительных органов, - сказано в сообщении.
Напомним, что 17 декабря, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.в одном из которых погибла женщина.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа