В Николаевской области за прошедшие сутки в результате пожаров погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Первый пожар произошел 17 декабря в 16:09 в частном жилом доме в Арбузинском районе. По прибытию спасателей соседи сообщили, что в доме находится человек.

— Во время оперативной разведки помещения в одной из комнат было найдено тело погибшего хозяина, - сказано в сообщении.

Вероятная причина пожара - неосторожность во время курения.

Второй случай произошел, 18 декабря в 2:15 в Первомайском районе. Вследствие пожара произошел обвал крыши дома. Во время разбора конструкций и тушения пожара пожарные нашли тело мужчины.

— От ГСЧС привлекалось 2 единицы техники, 8 человек. Обстоятельства на местах выясняли сотрудники правоохранительных органов, - сказано в сообщении.

Напомним, что 17 декабря, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.в одном из которых погибла женщина.