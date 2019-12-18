Пятый президент Петр Порошенко лично поздравил генерал-майора Дмитрия Марченко, который находился в СИЗО по подозрению в причастности к закупке некачественных бронежилетов по завышенной цене

Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Как известно, 16 декабря семья Порошенко присоединилась к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку генерала и внесла за него залог 19 миллионов гривен.

Во время встречи Петр Порошенко показал оберег из Донецкого аэропорта, который киборг-десантник Дмитрий Марченко в свое время подарил ему на память

— Это наша, может, вторая или третья встреча в жизни. Но эта кукла, вы мне подарили, все время была со мной. Для тех, кто не знает, я хотел бы рассказать ее историю. В Донецком аэропорту был магазин duty free. И уже тогда, когда в аэропорту шли ожесточенные бои, эта кукла, символизирующая Украину, для меня стала символом несокрушимости Украины. Мы всегда должны помнить и о ДАП, и о героических поступках, - отметил Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев, которые с первых дней российской агрессии пошли защищать государство.

— Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что Армия, Вооруженные силы, украинские герои - это не самое важное, что есть в Украине. Они пытаются подорвать доверие к украинским офицеров и генералов, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт. Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено, - добавил он.

Дмитрий Марченко поблагодарил семью Петра Порошенко и всех неравнодушных украинцев, которые за несколько дней вместе собрали необходимую сумму для залога.

— Для меня большая честь, что я мог воевать и защищать народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом, - сказал генерал Марченко.

Напомним, 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.



