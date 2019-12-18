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Николаевский городской голова Александр Сенкевич в этом году выполнил два обещания.
Деятельность мэров областных центров анализировали журналисты аналитического портала «Слово і Діло».
Больше всех обещаний выполнил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – 34. Стоит отметить, что и обещает он довольно много. В частности, городской глава выполнил обещание ввести стипендию лучшим тренерам и детям-спортсменам. Кроме того, Марцинкив выполнил обещание, и город получил 29 новых троллейбусов.
Хуже всех, по данным СМИ, с выполнением обещаний у мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Херсона Владимира Николаенко.
Александр Сенкевич в 2019 году выполнил два обещания. Речь идет об планах городского головы отреставрировать сквер имени Александрова, который находится возле Национального университета кораблестроения. 22 ноября пресс-служба мэрии Николаева сообщила о том, что сквер отремонтировали за 2,8 миллионов гривен.Еще одним выполненным обещанием стало заявление о том, что в этом году в Николаеве будут открыты новые зоны для отдыха - журналисты зафиксировали, что такими зонами стали отремонтированный сквер возле отеля «Николаев», а также сквер «Чумацкий», который планируют закончить до конца года.
При этом, по данным «Слово і Діло», Александр Сенкевич не выполнил обещание установить новые лифты для Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) до конца года. При этом, в мэрии сообщили, что подготовили проект по ремонту лифтов в больнице - работы планируют провести в 2020 году.
Что касается обещаний других мэров, то городской голова Харькова Геннадий Кернес выполнил только одно обещание, а мэр Херсона Владимир Николаенко не выполнил ни одного.
Как известно, Николаев оказался на последнем месте в рейтинге областных центров Украины по результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич в этом году выполнил два обещания.
Деятельность мэров областных центров анализировали журналисты аналитического портала «Слово і Діло».
Больше всех обещаний выполнил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – 34. Стоит отметить, что и обещает он довольно много. В частности, городской глава выполнил обещание ввести стипендию лучшим тренерам и детям-спортсменам. Кроме того, Марцинкив выполнил обещание, и город получил 29 новых троллейбусов.
Хуже всех, по данным СМИ, с выполнением обещаний у мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Херсона Владимира Николаенко.
Александр Сенкевич в 2019 году выполнил два обещания. Речь идет об планах городского головы отреставрировать сквер имени Александрова, который находится возле Национального университета кораблестроения. 22 ноября пресс-служба мэрии Николаева сообщила о том, что сквер отремонтировали за 2,8 миллионов гривен.Еще одним выполненным обещанием стало заявление о том, что в этом году в Николаеве будут открыты новые зоны для отдыха - журналисты зафиксировали, что такими зонами стали отремонтированный сквер возле отеля «Николаев», а также сквер «Чумацкий», который планируют закончить до конца года.
При этом, по данным «Слово і Діло», Александр Сенкевич не выполнил обещание установить новые лифты для Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) до конца года. При этом, в мэрии сообщили, что подготовили проект по ремонту лифтов в больнице - работы планируют провести в 2020 году.
Что касается обещаний других мэров, то городской голова Харькова Геннадий Кернес выполнил только одно обещание, а мэр Херсона Владимир Николаенко не выполнил ни одного.
Как известно, Николаев оказался на последнем месте в рейтинге областных центров Украины по результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа