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Об этом Зеленский сообщил во время своего визита в село Красная Слободка Киевской области, сообщает «Интерфакс-Украина».
— Давите до 10 тыс. гектаров рассматривать в комитете (Верховной Рады по вопросам аграрной политики, где сейчас находится законопроект — прим.), а владения в размере до 50 тыс. гектаров, затем до 20 тыс. гектаров уберем (из законопроекта — прим.), — сообщил Зеленский.
Зеленский сообщил, что работа аграрного комитета Рады должна разблокировать и рассмотреть законопроекты о поддержке малых фермеров в 2020 году до конца текущего года.
Напомним, 17 ноября в Киеве и регионах начались акции протеста против принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли. Возле здания Верховной Рады произошли столкновения с применением слезоточивого газа.
Отметим, что из-за запрета на продажу сельскохозяйственной земли в Украине (действие моратория на продажу) единственным способом передать землю другому заинтересованному лицу за вознаграждение является ее сдача в аренду. Договоры на аренду земли обычно являются долгосрочными и заключаются в среднем на 8-10 лет. При этом стоимость аренды земельных паев является заниженной, а рынок — неконкурентным, ведь, как правило, на аренду паев претендует только один арендатор, который и диктует цену.
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Об этом Зеленский сообщил во время своего визита в село Красная Слободка Киевской области, сообщает «Интерфакс-Украина».
— Давите до 10 тыс. гектаров рассматривать в комитете (Верховной Рады по вопросам аграрной политики, где сейчас находится законопроект — прим.), а владения в размере до 50 тыс. гектаров, затем до 20 тыс. гектаров уберем (из законопроекта — прим.), — сообщил Зеленский.
Зеленский сообщил, что работа аграрного комитета Рады должна разблокировать и рассмотреть законопроекты о поддержке малых фермеров в 2020 году до конца текущего года.
Напомним, 17 ноября в Киеве и регионах начались акции протеста против принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли. Возле здания Верховной Рады произошли столкновения с применением слезоточивого газа.
Отметим, что из-за запрета на продажу сельскохозяйственной земли в Украине (действие моратория на продажу) единственным способом передать землю другому заинтересованному лицу за вознаграждение является ее сдача в аренду. Договоры на аренду земли обычно являются долгосрочными и заключаются в среднем на 8-10 лет. При этом стоимость аренды земельных паев является заниженной, а рынок — неконкурентным, ведь, как правило, на аренду паев претендует только один арендатор, который и диктует цену.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа