Об этом Зеленский сообщил во время своего визита в село Красная Слободка Киевской области, сообщает «Интерфакс-Украина».

— Давите до 10 тыс. гектаров рассматривать в комитете (Верховной Рады по вопросам аграрной политики, где сейчас находится законопроект — прим.), а владения в размере до 50 тыс. гектаров, затем до 20 тыс. гектаров уберем (из законопроекта — прим.), — сообщил Зеленский.

Зеленский сообщил, что работа аграрного комитета Рады должна разблокировать и рассмотреть законопроекты о поддержке малых фермеров в 2020 году до конца текущего года.

Напомним, 17 ноября в Киеве и регионах начались акции протеста против принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли. Возле здания Верховной Рады произошли столкновения с применением слезоточивого газа.

Отметим, что из-за запрета на продажу сельскохозяйственной земли в Украине (действие моратория на продажу) единственным способом передать землю другому заинтересованному лицу за вознаграждение является ее сдача в аренду. Договоры на аренду земли обычно являются долгосрочными и заключаются в среднем на 8-10 лет. При этом стоимость аренды земельных паев является заниженной, а рынок — неконкурентным, ведь, как правило, на аренду паев претендует только один арендатор, который и диктует цену.