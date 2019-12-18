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Сегодня, 18 декабря, в 09:30 должно было начаться заседание Киевского апелляционного суда относительно отмены меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщают #Буквы.
Заседание суда отменили, так как в апелляционную инстанцию не пришли документы из Печерского суда.
Виталий Коломиец, защитник Яны Дугарь, заявил, что заседание перенесли аж на 8 февраля 2020 года.
Адвокаты подозреваемой просят отменить меру пресечения для Дугарь и не применять каких-либо ограничений для нее.
Ранее волонтер и нардеп от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич опубликовала справку, подтверждающую пребывания Яны Дугарь в АТО на момент убийства Павла Шеремета.
13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест сроком до 8 февраля 2020 года.
Дугарь обвиняют по части 3 статьи 28, пункты 5, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, «а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы».
За это преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное лишение свободы.
Следствие подозревает Дугарь в том, что она якобы вела наблюдение за местом проживания Шеремета.
13 декабря во время судебного заседания адвокат Николай Ореховский подчеркнул, что единственное доказательство стороны обвинения – это записи с камер видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета 18 июля и 15 июля 2016 года, которые сравнили с записями от 11 июля 2019 года. Проанализировав эти записи, экспертиза якобы подтвердила, что на видео – именно Дугарь. Он уточнил, что 11 июля 2019 года Дугарь не могла быть зафиксирована камерами, так как находилась за границей, что подтверждается документально.
В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
Ранее сообщалось, что сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, считая следственных предвзятыми.
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Сегодня, 18 декабря, в 09:30 должно было начаться заседание Киевского апелляционного суда относительно отмены меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщают #Буквы.
Заседание суда отменили, так как в апелляционную инстанцию не пришли документы из Печерского суда.
Виталий Коломиец, защитник Яны Дугарь, заявил, что заседание перенесли аж на 8 февраля 2020 года.
Адвокаты подозреваемой просят отменить меру пресечения для Дугарь и не применять каких-либо ограничений для нее.
Ранее волонтер и нардеп от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич опубликовала справку, подтверждающую пребывания Яны Дугарь в АТО на момент убийства Павла Шеремета.
13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест сроком до 8 февраля 2020 года.
Дугарь обвиняют по части 3 статьи 28, пункты 5, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, «а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы».
За это преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное лишение свободы.
Следствие подозревает Дугарь в том, что она якобы вела наблюдение за местом проживания Шеремета.
13 декабря во время судебного заседания адвокат Николай Ореховский подчеркнул, что единственное доказательство стороны обвинения – это записи с камер видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета 18 июля и 15 июля 2016 года, которые сравнили с записями от 11 июля 2019 года. Проанализировав эти записи, экспертиза якобы подтвердила, что на видео – именно Дугарь. Он уточнил, что 11 июля 2019 года Дугарь не могла быть зафиксирована камерами, так как находилась за границей, что подтверждается документально.
В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
Ранее сообщалось, что сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, считая следственных предвзятыми.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа