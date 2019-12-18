В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева не успеют отремонтировать лифты до конца 2019 года.

Провести ремонт лифтов до конца этого года обещал городской голова Александр Сенкевич, пишет «Слово и дело».

Сообщается, что 13 сентября 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о планах установить новые лифты для больницы скорой медицинской помощи до конца года, однако на сегодняшний день готова только проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта.

В ответе за 10 декабря 2019 года на информационный запрос издания, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила, что в текущем году была изготовлена проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта (замене) 2-х лифтов в главном корпусе БСМП. Также указывается, что работы по проведению капитального ремонта были внесены в бюджетный запрос на 2020 год и предоставлены в департамент финансов Николаевского городского совета.

Напомним, что начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай заявила, что травматологический пункт в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева, планируют открыть к концу текущего года.