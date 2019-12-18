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В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева не успеют отремонтировать лифты до конца 2019 года.
Провести ремонт лифтов до конца этого года обещал городской голова Александр Сенкевич, пишет «Слово и дело».
Сообщается, что 13 сентября 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о планах установить новые лифты для больницы скорой медицинской помощи до конца года, однако на сегодняшний день готова только проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта.
В ответе за 10 декабря 2019 года на информационный запрос издания, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила, что в текущем году была изготовлена проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта (замене) 2-х лифтов в главном корпусе БСМП. Также указывается, что работы по проведению капитального ремонта были внесены в бюджетный запрос на 2020 год и предоставлены в департамент финансов Николаевского городского совета.
Напомним, что начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай заявила, что травматологический пункт в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева, планируют открыть к концу текущего года.
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В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева не успеют отремонтировать лифты до конца 2019 года.
Провести ремонт лифтов до конца этого года обещал городской голова Александр Сенкевич, пишет «Слово и дело».
Сообщается, что 13 сентября 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о планах установить новые лифты для больницы скорой медицинской помощи до конца года, однако на сегодняшний день готова только проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта.
В ответе за 10 декабря 2019 года на информационный запрос издания, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила, что в текущем году была изготовлена проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта (замене) 2-х лифтов в главном корпусе БСМП. Также указывается, что работы по проведению капитального ремонта были внесены в бюджетный запрос на 2020 год и предоставлены в департамент финансов Николаевского городского совета.
Напомним, что начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай заявила, что травматологический пункт в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева, планируют открыть к концу текущего года.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа