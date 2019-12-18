На площади Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева второй день продолжается митинг против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Митинг проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», «Национальный корпус», а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет. Митингующие развесили банеры со своими требованиями, а также держат флаги с партийной символикой. Со сцены к ним обращаются представители политических партий и других организаций.

Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Обстановка спокойная.

Кроме того, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что под стенами Верховной Рады началась предупредительная акция протеста шахтеров против нарушения трудового законодательства, накоплению долгов по зарплате и «распродажи украинской земли».

— Представители горняков из Львовской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской области сегодня здесь, чтобы сказать власти свое «за» праву на достойные условия работы, энергетическую безопасность государства, будущем угольной отрасли, - написал Волынец на странице в Фейсбук.

Также он отметил, что две смены горняков не выйдут на работу, поэтому с 6:00 до 20:00 на шахтах будет приостановлено добыча угля, а в населенных пунктах состоятся мирные митинги.