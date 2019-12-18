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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обнародовал данные по миграции, согласно которым с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 миллиона украинцев.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
«Итак, что мы видим. С 2010 года за границей остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу», - написал Дубилет в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующий график миграции к публикации.
Он также добавил, что правительство будет делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов покидать страну.
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обнародовал данные по миграции, согласно которым с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 миллиона украинцев.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
«Итак, что мы видим. С 2010 года за границей остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу», - написал Дубилет в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующий график миграции к публикации.
Он также добавил, что правительство будет делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов покидать страну.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа