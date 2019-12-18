Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 18 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

— С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ, — сообщил Гончарук.

Он отметил, что такая норма облегчит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на оформление в пограничной службе.

— При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, — добавил украинский премьер-министр.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что подготовили предложение, согласно которому выезд украинцев в Россию должен осуществляться на основании загранпаспорта. Отметим, что сейчас границу с Россией можно пересекать по внутреннему украинскому паспорту и свидетельству о рождении.

В МИД отметили, что необходимость таких изменений обусловлена тем, что, по данным пограничников, ежегодно растет количество случаев выявления подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

Напомним, в Государственной миграционной службе позволят гражданам иметь два паспорта, но «единое гражданство» останется в Конституции Украины.