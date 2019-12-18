Вчера, 17 декабря, Вознесенский суд полностью оправдал местного жителя Виталия Румянцева за выращивание каннабиса для лечения болевого синдрома.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Жителя города Вознесенск Виталия Румянцева, который болеет энцефалопатией, судили 2 года. Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли.

На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.

Отмечается, что мужчину едва не приговорили к семи годам тюрьмы, но в дело вмешались правозащитники УХСПЧ: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным.

Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов – за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом.

В свою очередь, подозреваемый отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.

В результате, 17 декабря судья признал доказательства недопустимыми, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

СПРАВКА. Энцефалопатия — это невоспалительное заболевание головного мозга. Болезнь может быть врожденной и приобретенной. При данном заболевании ткань мозга претерпевает дистрофические изменения, вследствие чего нарушаются функции мозга.