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Вчера, 17 декабря, Вознесенский суд полностью оправдал местного жителя Виталия Румянцева за выращивание каннабиса для лечения болевого синдрома.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека.
Жителя города Вознесенск Виталия Румянцева, который болеет энцефалопатией, судили 2 года. Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли.
На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.
Отмечается, что мужчину едва не приговорили к семи годам тюрьмы, но в дело вмешались правозащитники УХСПЧ: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным.
Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов – за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом.
В свою очередь, подозреваемый отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.
В результате, 17 декабря судья признал доказательства недопустимыми, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.
СПРАВКА. Энцефалопатия — это невоспалительное заболевание головного мозга. Болезнь может быть врожденной и приобретенной. При данном заболевании ткань мозга претерпевает дистрофические изменения, вследствие чего нарушаются функции мозга.
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Вчера, 17 декабря, Вознесенский суд полностью оправдал местного жителя Виталия Румянцева за выращивание каннабиса для лечения болевого синдрома.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека.
Жителя города Вознесенск Виталия Румянцева, который болеет энцефалопатией, судили 2 года. Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли.
На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.
Отмечается, что мужчину едва не приговорили к семи годам тюрьмы, но в дело вмешались правозащитники УХСПЧ: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным.
Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов – за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом.
В свою очередь, подозреваемый отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.
В результате, 17 декабря судья признал доказательства недопустимыми, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.
СПРАВКА. Энцефалопатия — это невоспалительное заболевание головного мозга. Болезнь может быть врожденной и приобретенной. При данном заболевании ткань мозга претерпевает дистрофические изменения, вследствие чего нарушаются функции мозга.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа