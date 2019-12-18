Елена Киселева

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила за переформатирование состава депутатской комиссии по вопросам ЖКХ.

Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и гласности, – сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания, депутатам предложили рассмотреть вопрос внесения изменения в положении о депутатских комиссиях, благодаря которым мэр Александр Сенкевич самолично мог бы менять их состав. Причиной рассмотрения этого проекта решения стала плохая работа комиссии по вопросам ЖКХ, которая не может рассмотреть вопросы касающиеся коммунального имущества города.

В ответ на это Елена Киселева заявила, что подобные изменения нужно вносить только после того, как депутаты ознакомятся с подобной инициативой. Депутат также заметила, что она согласна поддержать изменения состава комиссии по вопросам ЖКХ, чтобы наладить ее работу, без внесения изменений в регламент.

— Не было ни одного проекта решений, который мы бы не поддержали. Если хотят чиновники, то пусть подготовят. Нам говорят чиновники, что очень сложно изменить состав комиссии, но ведь не было ни единого раза инициативы о смене состава комиссии. Да, комиссия по ЖКХ не работает, то это их проблема и исполнительных органов. Это проблема мэра, как он сотрудничает с депутатами. Зачем отменять все, если до этого ничего не делали? Нет проблемы с заменой состава комиссии, – заявила Елена Киселева.

Напомним, городской голова Александр Сенкевич заявлял, что он недоволен работой депутатов, входящих в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского городского совета, и грозился изменить ее состав.