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В Государственном бюро расследований сообщили, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко блокировала следственные действия их сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Ранее, Виктория Москаленко обвинила сотрудников Территориального управления ГБР в Николаеве в политическом давлении, и в связи с этим собирается обратиться с заявлением в прокуратуру.
Как сообщили в ведомстве, главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко предупредили о проведении следственных действий, однако она решила провести в это время пресс-конференцию.
— Глава Николаевского областного совета была заблаговременно уведомлена о необходимости проведения следователями ГБР временного доступа к вещам и документам и, несмотря на предупреждение, проводила в запланированное время пресс-конференцию, чем заблокировала следственные действия, - сказано в сообщении.
Как известно, следователи проводят досудебное расследование по факту выдачи должностными лицами Николаевского областного совета заведомо ложных документов, действия которых привели к растрате более 83 миллиона гривен из областного бюджета.
Следователи ГБР квалифицировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 июня.
Напомним, перед началом сессии депутаты никак не могли собраться на заседание бюджетной комиссии.
Ранее сообщалось, что глава бюджетной комиссии Федор Барна и депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин устроили потасовку на заседании бюджетной комиссии 15 мая. Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта назвал «распилом денег налогоплательщиков» предложенные чиновниками Николаевской ОГА изменения в областной бюджет. Депутат Николаевского облсовета Надежда Иванова возмущена тем, что облсовет постоянно выделяет миллионы из бюджета на финансирование коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», недофинансируя другие направления. А депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин призвал коллег на сессии облсовета 16 мая не голосовать за проект перераспределения бюджета. А депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что на закупку медикаментов для Николаевской областной инфекционной больницы выделено 500 тысяч гривен.
17 мая депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с просьбой отозвать его голос, который был учтен при перераспределении бюджета. Также поступил и депутат Николаевского областного совета Александр Ясинский, он обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко с просьбой не учитывать его голос «за» при голосовании за назначение Федора Барны директором КП «Николаевский международный аэропорт».
18 мая депутат Николаевского областного совета Иван Кухта обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за того, что двое депутатов облсовета на сессии облсовета, имея конфликт интересов, поддержали перераспределение бюджета области на 2019 год.
В декабре 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко пожелала сотрудникам новосозданного Государственного бюро расследований Украины достаточного количества топ-чиновников для открытия в отношении них уголовных дел.
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В Государственном бюро расследований сообщили, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко блокировала следственные действия их сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Ранее, Виктория Москаленко обвинила сотрудников Территориального управления ГБР в Николаеве в политическом давлении, и в связи с этим собирается обратиться с заявлением в прокуратуру.
Как сообщили в ведомстве, главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко предупредили о проведении следственных действий, однако она решила провести в это время пресс-конференцию.
— Глава Николаевского областного совета была заблаговременно уведомлена о необходимости проведения следователями ГБР временного доступа к вещам и документам и, несмотря на предупреждение, проводила в запланированное время пресс-конференцию, чем заблокировала следственные действия, - сказано в сообщении.
Как известно, следователи проводят досудебное расследование по факту выдачи должностными лицами Николаевского областного совета заведомо ложных документов, действия которых привели к растрате более 83 миллиона гривен из областного бюджета.
Следователи ГБР квалифицировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 июня.
Напомним, перед началом сессии депутаты никак не могли собраться на заседание бюджетной комиссии.
Ранее сообщалось, что глава бюджетной комиссии Федор Барна и депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин устроили потасовку на заседании бюджетной комиссии 15 мая. Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта назвал «распилом денег налогоплательщиков» предложенные чиновниками Николаевской ОГА изменения в областной бюджет. Депутат Николаевского облсовета Надежда Иванова возмущена тем, что облсовет постоянно выделяет миллионы из бюджета на финансирование коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», недофинансируя другие направления. А депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин призвал коллег на сессии облсовета 16 мая не голосовать за проект перераспределения бюджета. А депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что на закупку медикаментов для Николаевской областной инфекционной больницы выделено 500 тысяч гривен.
17 мая депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с просьбой отозвать его голос, который был учтен при перераспределении бюджета. Также поступил и депутат Николаевского областного совета Александр Ясинский, он обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко с просьбой не учитывать его голос «за» при голосовании за назначение Федора Барны директором КП «Николаевский международный аэропорт».
18 мая депутат Николаевского областного совета Иван Кухта обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за того, что двое депутатов облсовета на сессии облсовета, имея конфликт интересов, поддержали перераспределение бюджета области на 2019 год.
В декабре 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко пожелала сотрудникам новосозданного Государственного бюро расследований Украины достаточного количества топ-чиновников для открытия в отношении них уголовных дел.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа