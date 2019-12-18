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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко надеется, что ГБР завело уголовное дело по факту возможной подделки решения сессии облсовета не для того, чтобы надавить на депутатский корпус и вынудить передать в государственную собственность историческое здание на улице Спасской, 18.
Об этом он заявила во вторник, 17 декабря, в ходе брифинга, посвященного расследованию причастности главы Николаевского облсовета к подделке проекта решения сессии о перераспределении бюджета на 82,3 миллиона гривен, – сообщает корреспондент НикВести.
— Я не хочу это давление ГБР связывать с тем, чтобы областной совет передал им задние из нашей коммунальной собственности. Я считаю, что в данном случае, это очень несовместимые вещи. Попытки ГБР заставить депутатский корпус проголосовать за передачу здания и фальсификация уголовного дела, это вещи несовместимые. Я надеюсь, что эти не так, что все это не связано между собой, – сказала Виктория Москаленко.
Напомним, что в сентябре 2018 года Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации выселили из здания по улице Спасской, 18 в Николаеве, чтоб отдать помещение в пользование территориальному управлению Государственного бюро расследований. Исполняющая обязанности начальника территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, Виктория Басалаева обратилась к депутатам Николаевского областного совета с просьбой передать в государственную собственность данное здание. Также ГБР заключило договор на реставрацию исторического здания, которое расположено на улице Спасской, 18.
Однако, Николаевский областной совет до сих пор не передал в государственную собственность указанное задание.
Также напомним, что Виктория Москаленко обвинила сотрудников Территориального управления Госбюро расследований в Николаеве в политическом давлении, и в связи с этим собирается обратиться с заявлением в прокуратуру
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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко надеется, что ГБР завело уголовное дело по факту возможной подделки решения сессии облсовета не для того, чтобы надавить на депутатский корпус и вынудить передать в государственную собственность историческое здание на улице Спасской, 18.
Об этом он заявила во вторник, 17 декабря, в ходе брифинга, посвященного расследованию причастности главы Николаевского облсовета к подделке проекта решения сессии о перераспределении бюджета на 82,3 миллиона гривен, – сообщает корреспондент НикВести.
— Я не хочу это давление ГБР связывать с тем, чтобы областной совет передал им задние из нашей коммунальной собственности. Я считаю, что в данном случае, это очень несовместимые вещи. Попытки ГБР заставить депутатский корпус проголосовать за передачу здания и фальсификация уголовного дела, это вещи несовместимые. Я надеюсь, что эти не так, что все это не связано между собой, – сказала Виктория Москаленко.
Напомним, что в сентябре 2018 года Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации выселили из здания по улице Спасской, 18 в Николаеве, чтоб отдать помещение в пользование территориальному управлению Государственного бюро расследований. Исполняющая обязанности начальника территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, Виктория Басалаева обратилась к депутатам Николаевского областного совета с просьбой передать в государственную собственность данное здание. Также ГБР заключило договор на реставрацию исторического здания, которое расположено на улице Спасской, 18.
Однако, Николаевский областной совет до сих пор не передал в государственную собственность указанное задание.
Также напомним, что Виктория Москаленко обвинила сотрудников Территориального управления Госбюро расследований в Николаеве в политическом давлении, и в связи с этим собирается обратиться с заявлением в прокуратуру
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа