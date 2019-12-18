В социальной сети Instagram появилась новая функция. Теперь в режиме Stories можно размещать сразу несколько фотографий.

Об этом пишет издание The Verge.

В частности, функция, которая называется Layout, запустилась по всему миру сегодня.

Ожидается, что эта функция будет популярна, так как ранее единственным способом загрузить в Stories в Instagram несколько фото было копирование их из галереи и вставка в текстовое поле.

Напомним, ранее соцсеть Instagram отказалась от вкладки «Подписки» (Following), благодаря которой пользователи могли отслеживая лайки, комментарии и подписки других людей.