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В социальной сети Instagram появилась новая функция. Теперь в режиме Stories можно размещать сразу несколько фотографий.
Об этом пишет издание The Verge.
В частности, функция, которая называется Layout, запустилась по всему миру сегодня.
Ожидается, что эта функция будет популярна, так как ранее единственным способом загрузить в Stories в Instagram несколько фото было копирование их из галереи и вставка в текстовое поле.
Напомним, ранее соцсеть Instagram отказалась от вкладки «Подписки» (Following), благодаря которой пользователи могли отслеживая лайки, комментарии и подписки других людей.
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В социальной сети Instagram появилась новая функция. Теперь в режиме Stories можно размещать сразу несколько фотографий.
Об этом пишет издание The Verge.
В частности, функция, которая называется Layout, запустилась по всему миру сегодня.
Ожидается, что эта функция будет популярна, так как ранее единственным способом загрузить в Stories в Instagram несколько фото было копирование их из галереи и вставка в текстовое поле.
Напомним, ранее соцсеть Instagram отказалась от вкладки «Подписки» (Following), благодаря которой пользователи могли отслеживая лайки, комментарии и подписки других людей.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа