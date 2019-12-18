Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ РФ.

Завершение строительства официально подтвердили также в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

— Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, - заявили в Ростехнадзоре.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что Россия начала железнодорожные билеты в оккупированный Крым. Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь. Время в пути - 33 часа. Первым по Керченскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.