Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает инициативу Конгресса США ввести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом информирует AFP, сообщает Хвиля.

По ее словам, Германия не поддерживает решение Конгресса о введении экстерриториальных санкций. Но она выступила за то, чтобы вести диалог с американским правительством.

«Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции», — заявила Ангела Меркель.

Она напомнила, что на сегодняшний день ведется переговорный процесс по транзиту газа через территорию Украины, поэтому лишние разговоры о «Северном потоке-2» негативным образом влияют на него.

17 декабря Сенат США поддержал закон об оборонном бюджете, содержащий положения о введении санкций против предприятий, которые причастны к созданию газопровода «Северного потока-2». Ранее законопроект получил одобрение нижней палаты Конгресса США.

Россия заявила, что санкции противоречат международному праву, однако не приведут к приостановке строительства газопровода.



