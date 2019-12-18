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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает инициативу Конгресса США ввести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом информирует AFP, сообщает Хвиля.
«Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции», — заявила Ангела Меркель.
Она напомнила, что на сегодняшний день ведется переговорный процесс по транзиту газа через территорию Украины, поэтому лишние разговоры о «Северном потоке-2» негативным образом влияют на него.
17 декабря Сенат США поддержал закон об оборонном бюджете, содержащий положения о введении санкций против предприятий, которые причастны к созданию газопровода «Северного потока-2». Ранее законопроект получил одобрение нижней палаты Конгресса США.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает инициативу Конгресса США ввести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом информирует AFP, сообщает Хвиля.
«Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции», — заявила Ангела Меркель.
Она напомнила, что на сегодняшний день ведется переговорный процесс по транзиту газа через территорию Украины, поэтому лишние разговоры о «Северном потоке-2» негативным образом влияют на него.
17 декабря Сенат США поддержал закон об оборонном бюджете, содержащий положения о введении санкций против предприятий, которые причастны к созданию газопровода «Северного потока-2». Ранее законопроект получил одобрение нижней палаты Конгресса США.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа