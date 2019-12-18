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В следующих выборах в Киевсовет готовы принять участие 68% киевлян. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг».
Лидером является партия «Слуга народа», за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился и намерен принять в участие в выборах. 12,4% проголосовали бы за партию «Удар» Кличко, 8,9% — за партию «Европейская солидарность», 6,9% — партию «Голос», 6,4% — партию «Батькивщина», 4,8 % — партию «Оппозиционная платформа — За життя», 4,6% — за партию ВО «Свобода». Рейтинг других политических сил — менее 4%.
Важно, что около четверти опрошенных не определились с выбором.
Напомним, результаты социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» показали, что рейтинг недоверия к Владимиру Зеленскому вырос вдвое.
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В следующих выборах в Киевсовет готовы принять участие 68% киевлян. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг».
Лидером является партия «Слуга народа», за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился и намерен принять в участие в выборах. 12,4% проголосовали бы за партию «Удар» Кличко, 8,9% — за партию «Европейская солидарность», 6,9% — партию «Голос», 6,4% — партию «Батькивщина», 4,8 % — партию «Оппозиционная платформа — За життя», 4,6% — за партию ВО «Свобода». Рейтинг других политических сил — менее 4%.
Важно, что около четверти опрошенных не определились с выбором.
Напомним, результаты социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» показали, что рейтинг недоверия к Владимиру Зеленскому вырос вдвое.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа