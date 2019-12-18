В следующих выборах в Киевсовет готовы принять участие 68% киевлян. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

Лидером является партия «Слуга народа», за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился и намерен принять в участие в выборах. 12,4% проголосовали бы за партию «Удар» Кличко, 8,9% — за партию «Европейская солидарность», 6,9% — партию «Голос», 6,4% — партию «Батькивщина», 4,8 % — партию «Оппозиционная платформа — За життя», 4,6% — за партию ВО «Свобода». Рейтинг других политических сил — менее 4%.

Важно, что около четверти опрошенных не определились с выбором.

Напомним, результаты социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» показали, что рейтинг недоверия к Владимиру Зеленскому вырос вдвое.