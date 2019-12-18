Адвокаты двух подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подали апелляции на арест Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Об этом они сообщили в Facebook.

Так, адвокат Андрея Антоненко Константин Татарченко указал, что Антоненко не совершал действий, в которых его подозревают, а следствие не предоставило «ни одного документального подтверждения совершения преступления».

Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что решение суда по его подзащитной есть «необоснованным и немотивированным».

Ранее сообщалось, что в МВД заявили, что написанное в подозрении Кузьменко является «предположением».

Напомним, по результатам экспертизы, проведенной британским специалистом Иваном Бирчем, и «разведку», и убийство Павла Шеремета могла совершить одна женщина.

Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.