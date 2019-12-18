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Адвокаты двух подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подали апелляции на арест Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.
Об этом они сообщили в Facebook.
Так, адвокат Андрея Антоненко Константин Татарченко указал, что Антоненко не совершал действий, в которых его подозревают, а следствие не предоставило «ни одного документального подтверждения совершения преступления».
Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что решение суда по его подзащитной есть «необоснованным и немотивированным».
Ранее сообщалось, что в МВД заявили, что написанное в подозрении Кузьменко является «предположением».
Напомним, по результатам экспертизы, проведенной британским специалистом Иваном Бирчем, и «разведку», и убийство Павла Шеремета могла совершить одна женщина.
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
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Адвокаты двух подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подали апелляции на арест Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.
Об этом они сообщили в Facebook.
Так, адвокат Андрея Антоненко Константин Татарченко указал, что Антоненко не совершал действий, в которых его подозревают, а следствие не предоставило «ни одного документального подтверждения совершения преступления».
Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что решение суда по его подзащитной есть «необоснованным и немотивированным».
Ранее сообщалось, что в МВД заявили, что написанное в подозрении Кузьменко является «предположением».
Напомним, по результатам экспертизы, проведенной британским специалистом Иваном Бирчем, и «разведку», и убийство Павла Шеремета могла совершить одна женщина.
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа