Фото: Егор Клецов/facebook

Городская Федерация баскетбола и коллективы школы №65 и гимназии №4 обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой способствовать завершению строительства баскетбольной площадки-победителя конкурса программы «Общественный бюджет – 2018».

Соответствующее обращение опубликовала Николаевская городская Федерация баскетбола.

Так, в 2017-2018 годах, в рамках исполнения программы «Общественный бюджет», одним из победителей стал проект №0058 «Баскетбольный Николаев», предусматривающий строительство современной баскетбольной площадки в Заводском районе. Площадку должны были построить на территории гимназии №4 и школы №65 по адресу Озерная, 48.

Однако, как указано в тексте обращения, проект реализован не был, а начавшиеся строительные работы не соответствуют проектной документации. Кроме того, строительный мусор создает неудобства для занятий школьников.

Стоит отметить, что в том же конкурсе победил еще один подобный проект. Площадку должны были построить и на территории школы №53 (ул. Потемкинская, 54), где работы так же начали и не закончили. Об этом в facebook сообщил Егор Клецов.

Подрядчиком по выполнению данных работ является ООО «Ника-Дорбуд». Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Управление капитального строительства» Николаевского горсовета уже заплатило 149 тысяч гривен за ремонт баскетбольной площадки в 4 гимназии. В связи с этим, руководителя подрядной организации «Ника-Дорбуд» подозревают в растрате бюджетных средств на сумму 149 тысяч гривен.

Как свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro, общая стоимость работ составляет 711 тысяч гривен.