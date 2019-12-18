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Городская Федерация баскетбола и коллективы школы №65 и гимназии №4 обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой способствовать завершению строительства баскетбольной площадки-победителя конкурса программы «Общественный бюджет – 2018».
Соответствующее обращение опубликовала Николаевская городская Федерация баскетбола.
Так, в 2017-2018 годах, в рамках исполнения программы «Общественный бюджет», одним из победителей стал проект №0058 «Баскетбольный Николаев», предусматривающий строительство современной баскетбольной площадки в Заводском районе. Площадку должны были построить на территории гимназии №4 и школы №65 по адресу Озерная, 48.
Однако, как указано в тексте обращения, проект реализован не был, а начавшиеся строительные работы не соответствуют проектной документации. Кроме того, строительный мусор создает неудобства для занятий школьников.
Стоит отметить, что в том же конкурсе победил еще один подобный проект. Площадку должны были построить и на территории школы №53 (ул. Потемкинская, 54), где работы так же начали и не закончили. Об этом в facebook сообщил Егор Клецов.
Подрядчиком по выполнению данных работ является ООО «Ника-Дорбуд». Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Управление капитального строительства» Николаевского горсовета уже заплатило 149 тысяч гривен за ремонт баскетбольной площадки в 4 гимназии. В связи с этим, руководителя подрядной организации «Ника-Дорбуд» подозревают в растрате бюджетных средств на сумму 149 тысяч гривен.
Как свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro, общая стоимость работ составляет 711 тысяч гривен.
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Городская Федерация баскетбола и коллективы школы №65 и гимназии №4 обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой способствовать завершению строительства баскетбольной площадки-победителя конкурса программы «Общественный бюджет – 2018».
Соответствующее обращение опубликовала Николаевская городская Федерация баскетбола.
Так, в 2017-2018 годах, в рамках исполнения программы «Общественный бюджет», одним из победителей стал проект №0058 «Баскетбольный Николаев», предусматривающий строительство современной баскетбольной площадки в Заводском районе. Площадку должны были построить на территории гимназии №4 и школы №65 по адресу Озерная, 48.
Однако, как указано в тексте обращения, проект реализован не был, а начавшиеся строительные работы не соответствуют проектной документации. Кроме того, строительный мусор создает неудобства для занятий школьников.
Стоит отметить, что в том же конкурсе победил еще один подобный проект. Площадку должны были построить и на территории школы №53 (ул. Потемкинская, 54), где работы так же начали и не закончили. Об этом в facebook сообщил Егор Клецов.
Подрядчиком по выполнению данных работ является ООО «Ника-Дорбуд». Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Управление капитального строительства» Николаевского горсовета уже заплатило 149 тысяч гривен за ремонт баскетбольной площадки в 4 гимназии. В связи с этим, руководителя подрядной организации «Ника-Дорбуд» подозревают в растрате бюджетных средств на сумму 149 тысяч гривен.
Как свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro, общая стоимость работ составляет 711 тысяч гривен.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа