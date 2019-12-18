18 декабря народный депутат от «Слуги народа» Виктория Вагнер заявила, что решила взять на поруки Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она написала в Facebook

«Решила взять на поруки Яну Дугарь, боевого медика 25-й бригады Десантно-штурмовых войск. Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников. Украина отметила работу Яны государственными наградами. Такие люди, как Яна Дугарь, имеют полное право на уважение и защиту от общества», — написала она.

По мнению нардепа, суд должен отменить Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Дугарь — сирота. У нее нет ни ресурсов, ни возможностей влиять на следствие. Дугарь — порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия. Дугарь — защитник Украины. Защитники Украины не изменяют своему государству, покидая его в тяжелые времена», — добавила Виктория Вагнер.

Ранее сообщалось, что адвокаты двух подозреваемых по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета подали апелляции на арест Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Напомним, по результатам экспертизы, проведенной британским специалистом Иваном Бирчем, и «разведку», и убийство Павла Шеремета могла совершить одна женщина.

Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.