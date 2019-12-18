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18 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2620 «О внесении изменения в ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления».
Законопроект определен Зеленским как неотложный, сообщает Gordonua.
Документ предлагает дополнить ч. 4 ст. 183 пунктом, согласно которому суд, определяя для подозреваемого в коррупции лица меру пресечения в виде содержания под стражей, имеет право не назначать альтернативу в виде залога.
Практика применения норм Уголовного процессуального кодекса свидетельствует о том, что возможность внесения залога вместо ареста позволяет подозреваемому избежать наказания, сказано в пояснительной записке.
«Лицо, совершившее правонарушение, связанное с получением неправомерной выгоды, имея финансовые возможности и оплатив определенную сумму залога, которая даже может быть меньше размера неправомерной выгоды, избегает в дальнейшем содержания под стражей. Находясь на свободе, эти лица имеют возможность активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины... При таких обстоятельствах у подозреваемого формируется чувство безнаказанности, откровенное пренебрежение к обстоятельствам, свидетельствующим о его виновности, и как следствие, создаются условия для совершения подобных действий в будущем», — сказано в записке.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о якобы снятии неприкосновенности.
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18 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2620 «О внесении изменения в ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления».
Законопроект определен Зеленским как неотложный, сообщает Gordonua.
Документ предлагает дополнить ч. 4 ст. 183 пунктом, согласно которому суд, определяя для подозреваемого в коррупции лица меру пресечения в виде содержания под стражей, имеет право не назначать альтернативу в виде залога.
Практика применения норм Уголовного процессуального кодекса свидетельствует о том, что возможность внесения залога вместо ареста позволяет подозреваемому избежать наказания, сказано в пояснительной записке.
«Лицо, совершившее правонарушение, связанное с получением неправомерной выгоды, имея финансовые возможности и оплатив определенную сумму залога, которая даже может быть меньше размера неправомерной выгоды, избегает в дальнейшем содержания под стражей. Находясь на свободе, эти лица имеют возможность активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины... При таких обстоятельствах у подозреваемого формируется чувство безнаказанности, откровенное пренебрежение к обстоятельствам, свидетельствующим о его виновности, и как следствие, создаются условия для совершения подобных действий в будущем», — сказано в записке.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о якобы снятии неприкосновенности.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа