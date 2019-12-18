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Генеральная Ассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.
Об этом сообщается на Twitter-странице Постоянного представительства Украины в ООН.
Резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.
Основные положения: требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму; осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения «Крымская солидарность»; призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения; требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину; осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.
Среди стран, которые проголосовали против революции по защите прав человека в Крыму - Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
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Генеральная Ассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.
Об этом сообщается на Twitter-странице Постоянного представительства Украины в ООН.
Резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.
Основные положения: требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму; осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения «Крымская солидарность»; призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения; требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину; осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.
Среди стран, которые проголосовали против революции по защите прав человека в Крыму - Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа