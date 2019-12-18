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Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности касательно обмена удерживаемыми лицами.
Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
— Мы договорились, когда лидеры собирались между собой (на встрече «нормандской четверки» в Париже, — прим.), что это (обмен «всех на всех», — прим.) произойдет. Идея была 24-го выставить дату, время. … 21-го тоже было бы нормально. Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе нам не удалось. Нам не удалось по состоянию на сегодня достичь этого прогресса, — сказал Вадим Пристайко.
Также министр отметил, что руководствуется информацией, полученной от переговорной группы до окончания встречи в Минске.
Напомним, в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.
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Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности касательно обмена удерживаемыми лицами.
Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
— Мы договорились, когда лидеры собирались между собой (на встрече «нормандской четверки» в Париже, — прим.), что это (обмен «всех на всех», — прим.) произойдет. Идея была 24-го выставить дату, время. … 21-го тоже было бы нормально. Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе нам не удалось. Нам не удалось по состоянию на сегодня достичь этого прогресса, — сказал Вадим Пристайко.
Также министр отметил, что руководствуется информацией, полученной от переговорной группы до окончания встречи в Минске.
Напомним, в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа