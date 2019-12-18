Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности касательно обмена удерживаемыми лицами.

Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

— Мы договорились, когда лидеры собирались между собой (на встрече «нормандской четверки» в Париже, — прим.), что это (обмен «всех на всех», — прим.) произойдет. Идея была 24-го выставить дату, время. … 21-го тоже было бы нормально. Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе нам не удалось. Нам не удалось по состоянию на сегодня достичь этого прогресса, — сказал Вадим Пристайко.

Также министр отметил, что руководствуется информацией, полученной от переговорной группы до окончания встречи в Минске.

Напомним, в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.