Депутаты Европейского парламента высказывают мнение, что введение института префектов, как это предусмотрено законопроектом президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части самоуправления, может угрожать самой децентрализации.

Такое мнение прозвучало в среду в Страсбурге в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

В частности, докладчик по Украине, депутат от группы европейских народников Михаэль Галер (Германия) считает, что система префектов «не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест».

— Я надеюсь, что я ошибаюсь в этом отношении, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение. Конституция - это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени. Это мой совет и обращение – глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию, - призвал Михаэль Галер присутствующих из Украины парламентариев.

В противном случае такие действия «могут повернуть вспять» уже проделанные реформы, что «не будет выглядеть хорошо».

— Я надеюсь, что учреждение института префектов не противоречит или делает децентрализацию своего рода вышедшей из употребления. Так не должно быть. Децентрализация и самоуправление на местном уровне важны для того, чтобы люди получили результаты реформы, - добавил Михаэль Галер .

Вице-президент делегации ЕП в Комитет ассоциации, депутат от группы зеленых Виола фон Крамон в свою очередь назвала предложение ввести институт префектов «очень опасным развитием».

— Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности. Я против этой исполнительной власти на уровне области, - заявила Виола фон Крамон.

Фон Крамон также подчеркнула, что «не видит необходимости спешить с этими конституционными изменениями».

— Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но (не хотела бы видеть) никакой исполнительной власти из офиса президента в регионы. Потому что это демобилизует, децентрализует самоуправление, - уверена политик.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию в части децентрализации, а именно ликвидировать местные государственные администрации и ввести институт префектов до марта 2021 года.