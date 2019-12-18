В палате представителей США проходят итоговые дебаты перед голосованием за импичмент Дональда Трампа.

Прямую трансляцию заседания проводит Голос Америки.

На прошлой неделе демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Окончательное голосование об объявлении президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву.

Напомним, Юридический комитет Палаты представителей опубликовал в понедельник отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит обоснование обвинений в его адрес в предательстве нации для собственной политической выгоды.