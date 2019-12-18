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В палате представителей США проходят итоговые дебаты перед голосованием за импичмент Дональда Трампа.
Прямую трансляцию заседания проводит Голос Америки.
На прошлой неделе демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
Окончательное голосование об объявлении президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву.
Напомним, Юридический комитет Палаты представителей опубликовал в понедельник отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит обоснование обвинений в его адрес в предательстве нации для собственной политической выгоды.
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В палате представителей США проходят итоговые дебаты перед голосованием за импичмент Дональда Трампа.
Прямую трансляцию заседания проводит Голос Америки.
На прошлой неделе демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
Окончательное голосование об объявлении президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву.
Напомним, Юридический комитет Палаты представителей опубликовал в понедельник отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит обоснование обвинений в его адрес в предательстве нации для собственной политической выгоды.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа