Французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов среди сотни тысяч рабочих по всей стране.

Об этом сообщает АР.

— Французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях в законопроекте о пенсионной реформе, который вызвал сокрушительные забастовки и протесты по всей стране, - говорится в сообщении.

Источник в окружении президента страны Эммануэля Макрона на условиях анонимности отметил, что президент «не откажется от проекта», но «желает улучшить его». Также отмечается, что Макрон не планирует участвовать в переговорах.

Как известно, по всей Франции продолжается общенациональная забастовка и массовые акции протеста против правительственной пенсионной реформы.

Предложенная правительством Франции пенсионная реформа предусматривает сохранение минимального (легального) возраста выхода на пенсию - 62 года. Но для начисления полных выплат нужно будет работать до достижения так называемого года выравнивание, то есть 64 года. Правда, это коснется только тех, кто родился после 1975 года.

В правительстве объясняют, что цель фактического повышения возраста выхода на пенсию на два года — необходимость сбалансирования пенсионного бюджета.

Чтобы граждане работали на два года дольше, правительство предлагает ввести систему поощрений и бонусов. При этом будет гарантироваться минимальный размер пенсии в 1000 евро для тех, кто будет иметь минимальный стаж.

Реформа также предусматривает создание единой пенсионной системы, вместо 42 пенсионных планов для различных категорий работников, которые существуют сегодня.