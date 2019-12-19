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Французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов среди сотни тысяч рабочих по всей стране.
Об этом сообщает АР.
— Французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях в законопроекте о пенсионной реформе, который вызвал сокрушительные забастовки и протесты по всей стране, - говорится в сообщении.
Источник в окружении президента страны Эммануэля Макрона на условиях анонимности отметил, что президент «не откажется от проекта», но «желает улучшить его». Также отмечается, что Макрон не планирует участвовать в переговорах.
Как известно, по всей Франции продолжается общенациональная забастовка и массовые акции протеста против правительственной пенсионной реформы.
Предложенная правительством Франции пенсионная реформа предусматривает сохранение минимального (легального) возраста выхода на пенсию - 62 года. Но для начисления полных выплат нужно будет работать до достижения так называемого года выравнивание, то есть 64 года. Правда, это коснется только тех, кто родился после 1975 года.
В правительстве объясняют, что цель фактического повышения возраста выхода на пенсию на два года — необходимость сбалансирования пенсионного бюджета.
Чтобы граждане работали на два года дольше, правительство предлагает ввести систему поощрений и бонусов. При этом будет гарантироваться минимальный размер пенсии в 1000 евро для тех, кто будет иметь минимальный стаж.
Реформа также предусматривает создание единой пенсионной системы, вместо 42 пенсионных планов для различных категорий работников, которые существуют сегодня.
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Французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов среди сотни тысяч рабочих по всей стране.
Об этом сообщает АР.
— Французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях в законопроекте о пенсионной реформе, который вызвал сокрушительные забастовки и протесты по всей стране, - говорится в сообщении.
Источник в окружении президента страны Эммануэля Макрона на условиях анонимности отметил, что президент «не откажется от проекта», но «желает улучшить его». Также отмечается, что Макрон не планирует участвовать в переговорах.
Как известно, по всей Франции продолжается общенациональная забастовка и массовые акции протеста против правительственной пенсионной реформы.
Предложенная правительством Франции пенсионная реформа предусматривает сохранение минимального (легального) возраста выхода на пенсию - 62 года. Но для начисления полных выплат нужно будет работать до достижения так называемого года выравнивание, то есть 64 года. Правда, это коснется только тех, кто родился после 1975 года.
В правительстве объясняют, что цель фактического повышения возраста выхода на пенсию на два года — необходимость сбалансирования пенсионного бюджета.
Чтобы граждане работали на два года дольше, правительство предлагает ввести систему поощрений и бонусов. При этом будет гарантироваться минимальный размер пенсии в 1000 евро для тех, кто будет иметь минимальный стаж.
Реформа также предусматривает создание единой пенсионной системы, вместо 42 пенсионных планов для различных категорий работников, которые существуют сегодня.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа