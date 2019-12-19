Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Об этом сообщает CNN.

На данный момент американский лидер выступает перед сторонниками в штате Мичиган.

— Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии, — сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что своим голосованием демократы «обесценили импичмент».

— После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов, — добавил Дональд Трамп.

Кроме того американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.

— Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста, — заявил Дональд Трамп.

Напомним, вечером 18 декабря (по киевскому времени — в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.