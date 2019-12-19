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Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.
Об этом сообщает CNN.
На данный момент американский лидер выступает перед сторонниками в штате Мичиган.
— Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии, — сказал Дональд Трамп.
Дональд Трамп заявил, что своим голосованием демократы «обесценили импичмент».
— После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов, — добавил Дональд Трамп.
Кроме того американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.
— Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста, — заявил Дональд Трамп.
Напомним, вечером 18 декабря (по киевскому времени — в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.
Об этом сообщает CNN.
На данный момент американский лидер выступает перед сторонниками в штате Мичиган.
— Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии, — сказал Дональд Трамп.
Дональд Трамп заявил, что своим голосованием демократы «обесценили импичмент».
— После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов, — добавил Дональд Трамп.
Кроме того американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.
— Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста, — заявил Дональд Трамп.
Напомним, вечером 18 декабря (по киевскому времени — в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа