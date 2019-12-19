По данным Службы безопасности Украины (СБУ), на Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 250 человек. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В ведомстве сообщают, что эти данные актуальны на 16 декабря.

«По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек», — заявили в ведомстве.

Напомним, воо время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности касательно обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.