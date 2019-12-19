Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Об этом сообщает CNN.

На данный момент американский лидер выступает перед сторонниками в штате Мичиган.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — сказал он.

Трамп заявил, что своим голосованием демократы «обесценили импичмент».

«После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов», — добавил Дональд Трамп.

Кроме того американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.

«Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа. Во время голосования по первому пункту обвинений — злоупотребление президентской властью — «за» проголосовали 230 конгрессменов, «против» — 197, один воздержался. Второй пункт обвинений — воспрепятствование расследованию Конгресса по импичменту — поддержали 229 конгрессменов, 198 — высказались против.