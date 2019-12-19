В среду, ,18 декабря, российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.

Об этом сведетельствует отчет ООС.

— Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), на Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 250 человек.