Как сообщает ВВС, Верховный суд Польши постановил, что судебная реформа подрывает принцип преимущества права ЕС над национальным правом.

— Противоречия между правом Польши и правом ЕС ... скорее всего приведут к вмешательству европейских институтов за нарушения договоров ЕС, а в долгосрочной перспективе — к необходимости выйти из Европейского Союза, — говорится в решении органа, обнародованном в среду, 18 декабря.

Предложения, которые выдвинула правящая партия «Право и справедливость» (ПиС), предусматривают возможность устранения судей с должности, если те прибегнут к «политическим действиям». В частности, если судья выскажет сомнение в законности назначения судей, номинированных Национальным советом юстиции, его могут оштрафовать или даже уволить.

В тот же день против судебной реформы в десятках городов Польши прошли акции протеста. В столице страны Варшаве демонстранты, среди которых был и бывший президент Бронислав Коморовский, собрались под зданием парламента и скандировали: «Независимые судьи — право каждого гражданина», передает Radio Poland.

Протесты в польских городах под общим лозунгом «Сегодня судьи — завтра вы» организовал ряд организаций, в том числе профессиональные ассоциации судей и прокуроров, а также Хельсинский фонд за права человека.

Организаторы также анонсировали протесты в посольствах Польши в Брюсселе и Лондоне и польском консульстве в Нью-Йорке.

Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря тысячи поляков вышли на улицы, протестуя против увольнения судьи Павла Ющишина, который поставил под сомнение независимость судьи, назначенного новым органом, который следит за всеми судами страны.

Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В рамках судебной реформы приняли законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции.

Министру юстиции передали полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон позволил отправлять на пенсию досрочно. Положения о пенсионном возрасте судей отменили в 2018 году.

Польская судебная реформа попала под жесткую критику в Евросоюзе. В ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, поскольку может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы.