В частности, чрезвычайное положение объявили в крупнейшем городе страны — Сиднее — и штате Новый Южный Уэльс, передает DW.

В Новом Южном Уэльсе в течении нескольких последних недель произошло около 100 лесных пожаров, пока спасателям удалось одержать контроль лишь над половиной из них. Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого по прогнозам может достичь 100 км/ч, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров.

Кроме того, в регионе сейчас наблюдается рекордная жара: в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в +45 °C, в Сиднее +46 °C.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. В результате них в стране погибли уже шесть человек, разрушено более 800 домов. Через ядовитые испарения врачи говорят о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения. За последние недели в больницах резко выросло число пациентов с проблемами в дыхательных путях.

Напомним, ранее сообщалось, что восточное побережье Австралии, где расположен Сидней и другие самые населенные города страны, накрыли смог и дым от распространяющихся лесных пожаров.