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Санкции против России за агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма должны быть усилены и продолжаться до полного выполнения Кремлем международных обязательств.
Об этом во время сессии по вопросам безопасности Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.
— Важно усилить политическое давление на российские власти для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, – заявил Порошенко.
Лидер «Евросолидарности» приветствовал инициативу депутатов Европарламента направить письмо накануне нормандского саммита с призывом способствовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.
— Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море, – убежден Порошенко.
По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонного потенциала и внутренних реформ.
— Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине, – отметил Порошенко.
Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к «статус-кво» в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины.
Порошенко инициировал визит нового Высокого представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.
Напомним, ранее Петр Порошенко предложил семь шагов, которые, по его мнению, следует сделать, чтобы избежать российской ловушки на Донбассе.
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Санкции против России за агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма должны быть усилены и продолжаться до полного выполнения Кремлем международных обязательств.
Об этом во время сессии по вопросам безопасности Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.
— Важно усилить политическое давление на российские власти для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, – заявил Порошенко.
Лидер «Евросолидарности» приветствовал инициативу депутатов Европарламента направить письмо накануне нормандского саммита с призывом способствовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.
— Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море, – убежден Порошенко.
По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонного потенциала и внутренних реформ.
— Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине, – отметил Порошенко.
Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к «статус-кво» в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины.
Порошенко инициировал визит нового Высокого представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.
Напомним, ранее Петр Порошенко предложил семь шагов, которые, по его мнению, следует сделать, чтобы избежать российской ловушки на Донбассе.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа