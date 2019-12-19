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В Николаеве полиция составила административный протокол на предпринимателя, который торговал елками на проезжей части в районе перекрестка улицы 8 марта и проспекта Центрального.
Об этом сообщается на официальной странице патрульной полиции в Facebook.
— В полицию поступило множество жалоб от граждан о том, что некоторые предприниматели проводят торговлю хвойными деревьями на проезжей части в районе перекрестка улицы 8 марта и проспекта Центрального в городе Николаеве, - сказано в сообщении.
Как сообщают в полиции, у представителей предприятия есть разрешительные документы от администрации Заводского района на продажу елок именно на этом участке улицы.
Однако в полиции отмечают, что согласно требованиям законодательства Украины, зона размещения любых сооружений или объектов на проезжей части улиц и дорог должна обязательно согласовываться с органами Национальной полиции, а именно с УПП в Николаевской области, что в данном случае сделано не было.
Сотрудники полиции за нарушение составили административный протокол по части 1 статьи 139 КУоАП в части создания препятствий для дорожного движения, а также вынесли постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 122 КУоАП о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства, с которого осуществлялась торговля.
Напомним, в пятницу, 12 декабря, члены исполкома Николаевского горсовета не утвердили перечень мест для торговли новогодними елками и украшениями в течение двух недель. Однако, несмотря на это в Николаеве предприниматели начали торговлю елками.
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В Николаеве полиция составила административный протокол на предпринимателя, который торговал елками на проезжей части в районе перекрестка улицы 8 марта и проспекта Центрального.
Об этом сообщается на официальной странице патрульной полиции в Facebook.
— В полицию поступило множество жалоб от граждан о том, что некоторые предприниматели проводят торговлю хвойными деревьями на проезжей части в районе перекрестка улицы 8 марта и проспекта Центрального в городе Николаеве, - сказано в сообщении.
Как сообщают в полиции, у представителей предприятия есть разрешительные документы от администрации Заводского района на продажу елок именно на этом участке улицы.
Однако в полиции отмечают, что согласно требованиям законодательства Украины, зона размещения любых сооружений или объектов на проезжей части улиц и дорог должна обязательно согласовываться с органами Национальной полиции, а именно с УПП в Николаевской области, что в данном случае сделано не было.
Сотрудники полиции за нарушение составили административный протокол по части 1 статьи 139 КУоАП в части создания препятствий для дорожного движения, а также вынесли постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 122 КУоАП о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства, с которого осуществлялась торговля.
Напомним, в пятницу, 12 декабря, члены исполкома Николаевского горсовета не утвердили перечень мест для торговли новогодними елками и украшениями в течение двух недель. Однако, несмотря на это в Николаеве предприниматели начали торговлю елками.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа