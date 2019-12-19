В Николаеве полиция составила административный протокол на предпринимателя, который торговал елками на проезжей части в районе перекрестка улицы 8 марта и проспекта Центрального.

Об этом сообщается на официальной странице патрульной полиции в Facebook.

— В полицию поступило множество жалоб от граждан о том, что некоторые предприниматели проводят торговлю хвойными деревьями на проезжей части в районе перекрестка улицы 8 марта и проспекта Центрального в городе Николаеве, - сказано в сообщении.

Как сообщают в полиции, у представителей предприятия есть разрешительные документы от администрации Заводского района на продажу елок именно на этом участке улицы.

Однако в полиции отмечают, что согласно требованиям законодательства Украины, зона размещения любых сооружений или объектов на проезжей части улиц и дорог должна обязательно согласовываться с органами Национальной полиции, а именно с УПП в Николаевской области, что в данном случае сделано не было.

Сотрудники полиции за нарушение составили административный протокол по части 1 статьи 139 КУоАП в части создания препятствий для дорожного движения, а также вынесли постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 122 КУоАП о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства, с которого осуществлялась торговля.

Напомним, в пятницу, 12 декабря, члены исполкома Николаевского горсовета не утвердили перечень мест для торговли новогодними елками и украшениями в течение двух недель. Однако, несмотря на это в Николаеве предприниматели начали торговлю елками.