Народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный «изобрели» новый механизм, который позволяет кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

Об этом сообщает общественное движение ЧЕСТНО.

На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря депутат Ларин смастерил «новейший способ кнопкодавства» из трех толстых книг и гор бумаги. Чтобы нажать им на соседнюю кнопку и остаться незамеченным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке «Мы за мир».

А во время голосования относительно некоторых поправок к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой запустил свое изобретение. В результате кнопки «за» сработали на местах Ларина и Черного.

Позже изобретением Ларина решил воспользоваться и Черный, который также по дружбе кнопкодавил за отсутствующего коллегу.

Как отмечают в ЧЕСТНО, ОПЗЖ является фракцией-лидером по количеству кнопкодавов Верховной Рады 9-го созыва. Сейчас таких избранников восемь.

Ранее движение ЧЕСТНО и другие журналисты зафиксировали нарушения процедуры личного голосования со стороны Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса, Михаила Макаренко и Владимира Кальцева, которые являются членами ОПЗЖ.

Общественное движение объясняет всплеск активности кнопкодавов тем, что 1 ноября 2019 года вступил в силу закон о зависимости размера зарплаты нардепов от участия в голосованиях.

Напомним, 16 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 2148 о криминализации кнопкодавства. Нарушителей, вину которых докажет суд, предлагают наказывать штрафом в размере 51-85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов - 3,6 тысячи долларов). Также, согласно этому проекту, аккредитованные в парламенте журналисты, которые выявили факт кнопкодавства, будут иметь право сообщить об этом в Аппарат парламента.

Напомним, что движение «ЧЕСНО» зафиксировало, что народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко кнопкодавил за другого депутата во время голосования за изменения Конституции.