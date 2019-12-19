Об этом шла речь в среду, 18 декабря, в ходе заседания комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает издание Шиповник .

Депутаты Николаевского областного совета обратились к главе областной государственной администрации Александру Стаднику с требованием отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну от занимаемой должности.

В ходе комиссии депутаты должны были заслушать отчет Федора Барны о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и перспективах его развития, однако он уехал в командировку, и вопрос перенесли.

В свою очередь, депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин отметил, что руководство ОГА должно было отстранить Федора Барну от должности директора аэропорта, но никакого ответа не было.

— Я напомню, что мы обращались к главе облгосадминистрации с просьбой отстранить Федора Петровича от руководства аэропортом и провести расследование по этому вопросу. До настоящего момента ответа с облгосадминистрации нет. Есть предложение повторно обратиться к облгосадминистрации. Конечно, он представитель собственника, он занимается управлением имуществом, которое ему поручили, я имею в виду главу облгосадминистрации, и не реагировать на наши просьбы депутатов, это просто неуважение к нам, – сказал Вадим Олабин.

В итоге, члены комиссии поддержали предложение депутата Вадима Олабина и обратились к главе ОГА Александру Стаднику с просьбой отстранить Федора Барну от занимаемой должности.

Как известно, в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» рассказывается о том, что КП «Николаевский международный аэропорт» закупило деайсер — машину для обработки самолетов от льда в зимний период — по завышенной цене у новосозданной фирмы, переплатив почти 2 миллиона гривен.

После расследования НикВести депутаты облсовета 10 октября 2019 года изъявили желание отстранить директора аэропорта и обратились в НАБУ.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал обращение депутатов областного совета, которые попросили его отстранить от должности директора аэропорта Федора Барну.

Однако, 5 декабря Александр Стадник заявил, что депутаты Николаевского областного совета не обращались к нему с просьбой отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну.

6 декабря НикВести удалось выяснить, что депутаты Николаевского областного совета еще 10 октября обращались к Александру Стаднику с просьбой отстранить Федора Барну на время проведения финансового аудита на предприятии.

Напомним, Управление СБУ в Николаевской области в ноябре 2019 года приняло решение о приостановке действия специального разрешения для КП «Николаевский международный аэропорт» на право занятия деятельностью, связанной с государственной тайной.

Также отметим, что Федор Барна 13 декабря, в ходе сессии николаевского облсовета заявил, что предприятие могут объявить банкротом из-за финансовых проблем.