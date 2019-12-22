Украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.

Об этом говорится на сайте издания.

Племя заняло 48-ую строчку престижного рейтинга, обойдя «Однажды в Голливуде» и «Черную пантеру».

Кинокритики назвали украинскую картину «самым инновационным использованием сенсорных деприваций десятилетия».

Авторы характеризуют «Племя», как «безрадостную драму». А сам фильм превращается в «увлекательное кинематографическое упражнение» из-за игры неслышащего непрофессионального актера, который общается жестами. При этом в картине нет субтитров и озвучивания.

Отметим, что «Племя» – дебютная работа Слабошпицкого, премьера которой прошла в 2014 году на кинофестивале в Каннах.

Сюжет таков: молодой парень приезжает в интернат для глухих. Там он влюбляется и становится членом криминальной группировки.



Лента снята без единого слова – герои общаются на языке жестов на украинском языке.

В копилке «Племени» – более 40 наград различных кинофестивалей, включая три премии Каннского кинофестиваля.

Добавим, что лидером Топ-50 от Rolling Stone стала американская драма «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинсона.

Напомним, украинская драма «Атлантида» завоевала главную награду – Гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.