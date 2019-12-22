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Украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.
Об этом говорится на сайте издания.
Племя заняло 48-ую строчку престижного рейтинга, обойдя «Однажды в Голливуде» и «Черную пантеру».
Кинокритики назвали украинскую картину «самым инновационным использованием сенсорных деприваций десятилетия».
Авторы характеризуют «Племя», как «безрадостную драму». А сам фильм превращается в «увлекательное кинематографическое упражнение» из-за игры неслышащего непрофессионального актера, который общается жестами. При этом в картине нет субтитров и озвучивания.
Отметим, что «Племя» – дебютная работа Слабошпицкого, премьера которой прошла в 2014 году на кинофестивале в Каннах.
Сюжет таков: молодой парень приезжает в интернат для глухих. Там он влюбляется и становится членом криминальной группировки.
Лента снята без единого слова – герои общаются на языке жестов на украинском языке.
В копилке «Племени» – более 40 наград различных кинофестивалей, включая три премии Каннского кинофестиваля.
Добавим, что лидером Топ-50 от Rolling Stone стала американская драма «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинсона.
Напомним, украинская драма «Атлантида» завоевала главную награду – Гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.
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Украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.
Об этом говорится на сайте издания.
Племя заняло 48-ую строчку престижного рейтинга, обойдя «Однажды в Голливуде» и «Черную пантеру».
Кинокритики назвали украинскую картину «самым инновационным использованием сенсорных деприваций десятилетия».
Авторы характеризуют «Племя», как «безрадостную драму». А сам фильм превращается в «увлекательное кинематографическое упражнение» из-за игры неслышащего непрофессионального актера, который общается жестами. При этом в картине нет субтитров и озвучивания.
Отметим, что «Племя» – дебютная работа Слабошпицкого, премьера которой прошла в 2014 году на кинофестивале в Каннах.
Сюжет таков: молодой парень приезжает в интернат для глухих. Там он влюбляется и становится членом криминальной группировки.
Лента снята без единого слова – герои общаются на языке жестов на украинском языке.
В копилке «Племени» – более 40 наград различных кинофестивалей, включая три премии Каннского кинофестиваля.
Добавим, что лидером Топ-50 от Rolling Stone стала американская драма «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинсона.
Напомним, украинская драма «Атлантида» завоевала главную награду – Гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.