В соборе Нотр-Дам в Париже впервые за более чем 200 лет не будет рождественской мессы, так как восстановительные работы после апрельского пожара продолжаются.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам местных чиновников, полночную мессу отслужат в канун Рождества, но она будет проходить в близлежащей церкви Сен-Жермен-л’Аксерруа.

Напомним, что 850-летний готический собор, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, потерял свой шпиль и крышу во время пожара.

Президент Эммануэль Макрон дал пять лет на его реконструкцию.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Париже могут обрушиться каменные сводчатые потолки пострадавшего от пожара в апреле этого года собора Парижской Богоматери.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша Нотр-Дама.