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Об этом сказал заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии BBC Украина.
В следующем году в ВСУ планируют усилить изучение английского языка, в частности с помощью инструкторов западных партнеров.
— Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений, — отметил Наев.
По его словам, изучение английского языка — один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.
Он добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский.
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Об этом сказал заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии BBC Украина.
В следующем году в ВСУ планируют усилить изучение английского языка, в частности с помощью инструкторов западных партнеров.
— Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений, — отметил Наев.
По его словам, изучение английского языка — один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.
Он добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский.