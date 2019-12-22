Об этом сказал заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии BBC Украина.

В следующем году в ВСУ планируют усилить изучение английского языка, в частности с помощью инструкторов западных партнеров.

— Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений, — отметил Наев.

По его словам, изучение английского языка — один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

Он добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский.