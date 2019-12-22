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Сегодня, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начнет действовать режим безвизовых поездок.
Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.
— К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменены как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы, – написал Заяц.
Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.
Напомним, граждане Украины также могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.
Ранее сообщалось, что за два года безвизового режима три миллиона украинцев воспользовались упрощенной визовой системой с ЕС.
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Сегодня, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начнет действовать режим безвизовых поездок.
Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.
— К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменены как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы, – написал Заяц.
Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.
Напомним, граждане Украины также могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.
Ранее сообщалось, что за два года безвизового режима три миллиона украинцев воспользовались упрощенной визовой системой с ЕС.