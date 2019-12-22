Сегодня, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начнет действовать режим безвизовых поездок.

Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

— К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменены как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы, – написал Заяц.

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

Напомним, граждане Украины также могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.